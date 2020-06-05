Отмечается, что действующий в городе режим сейчас жёстче, чем в целом по региону.

"Однако прорабатываются и дополнительные меры. В ближайшее время будут вновь закрыты для посещения парки, скверы, набережные, пляжи, а также вводится полный запрет на посещение городских лесов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рассматривается вопрос о приостановке работы ряда объектов торговли в связи с нарушением масочного режима, решение уже принято по 25 объектам.

Как сообщалось, накануне депутат Самарской губернской думы, главврач COVID-госпиталя в Тольятти записал видеообращение, в котором сообщает о росте короновирусных пневмоний и необходимости открывать новые койки в городе.

В Самарской области зафиксировано 2922 случая коронавируса, 1282 человек выздоровели, 23 человека скончались.