Отпрыску саймири всего три недели, но он уже активно познает мир, хотя покидать спину мамы пока не рискует.
"Когда малышу будет месяц, он осмелится сделать первые шаги. Мать трогательно заботится о малыше и будет опекать его, даже когда он повзрослеет", — сказал представитель экзотариума.
Пол детеныша пока неизвестен, осмотреть его специалисты смогут после того, как он начнет самостоятельно передвигаться и питаться.
Саймири (беличьи обезьяны) живут на территории Бразилии, материковой Колумбии, Эквадора, Французской Гвианы, Гайаны, Суринама и Венесуэлы. Ведут дневной образ жизни. Едят плоды, насекомых и мелких позвоночных. В неволе живут до 21 года, в природе меньше.
После беременности рождается один детеныш, двойни редки. Мать держит его сначала на животе, а потом на спине, где он остается даже во время ее передвижения, сна и питания. Самка приносит потомство один раз в два года.
Тульский областной зооэкзотариум — один из крупнейших в России зоопарков рептилий, работающий как базовая лаборатория РАН, был открыт в сентябре 1987 года. Здесь собрана уникальная коллекция пресмыкающихся, насчитывающая более 500 видов змей, ящериц, черепах, крокодилов, а также скорпионов, земноводных и других представителей фауны.