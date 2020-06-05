"До недавнего времени в просторном вольере тульского зоопарка в Центральном парке города проживала группа из пяти взрослых особей озорных и неугомонных разбойников — беличьих обезьян: один самец и четыре самки. И недавно в этой большой семье появился малыш", — сказал собеседник агентства.

Отпрыску саймири всего три недели, но он уже активно познает мир, хотя покидать спину мамы пока не рискует.

"Когда малышу будет месяц, он осмелится сделать первые шаги. Мать трогательно заботится о малыше и будет опекать его, даже когда он повзрослеет", — сказал представитель экзотариума.

Пол детеныша пока неизвестен, осмотреть его специалисты смогут после того, как он начнет самостоятельно передвигаться и питаться.

Саймири (беличьи обезьяны) живут на территории Бразилии, материковой Колумбии, Эквадора, Французской Гвианы, Гайаны, Суринама и Венесуэлы. Ведут дневной образ жизни. Едят плоды, насекомых и мелких позвоночных. В неволе живут до 21 года, в природе меньше.

После беременности рождается один детеныш, двойни редки. Мать держит его сначала на животе, а потом на спине, где он остается даже во время ее передвижения, сна и питания. Самка приносит потомство один раз в два года.

Тульский областной зооэкзотариум — один из крупнейших в России зоопарков рептилий, работающий как базовая лаборатория РАН, был открыт в сентябре 1987 года. Здесь собрана уникальная коллекция пресмыкающихся, насчитывающая более 500 видов змей, ящериц, черепах, крокодилов, а также скорпионов, земноводных и других представителей фауны.