В частности, электронные согласования вводятся для посещения Мончегорска, Оленегорска, Ура-Губы, Териберки, Кандалакшского, Терского, Печенгского и Ковдорского районов.

Эти пропуски будут действовать для тех, кто собирается посещать муниципалитеты "в интересах юридических и физических лиц", отмечают в оперштабе. Оформление ведется на портале "COVID-19. Мурманский оперативный штаб". Заявки должны быть рассмотрены в течение одного рабочего дня. Проверка электронных согласований будет происходить на КПП.

Как сообщалось, 30 мая электронные пропуска были введены в Кировске и Апатитах, где продолжает действовать карантин.

В апреле губернатор Мурманской области Андрей Чибис анонсировал введение электронных пропусков "для того, чтобы минимизировать передвижения людей без наличия на то оснований".

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 10.30 мск пятницы в Заполярье зарегистрировано 3 тыс. 422 случая заболевания коронавирусом. 2 тыс. 288 случаев приходится на вахтовые городки в Белокаменке. Всего выздоровели 2 тыс. 427 человек, семеро скончались.

В Мончегорске и Печенгском районе расположены мощности АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель"), в Оленегорске — Оленегорский ГОК "Северстали", в Ковдоре — Ковдорский ГОК "ЕвроХима". Териберка, Кандалакшский и Терские районы популярны среди туристов.