"Магазины Камден Маркет вновь начали открываться. Пока их посещают только местные жители, что вызывает беспокойство, поскольку обычно до 90% посетителей рынка – это туристы. Торговлю придется адаптировать", — пишет издание.

Как отмечает газета, владельцы магазинов получили возможность не платить арендную плату во время блокировки из-за коронавируса. Эта мера поддержки действует и сейчас.

"Пока посетителей совсем мало. Примерно через месяц мы поймем, вернутся ли туристы. Если к июлю ситуация не улучшится, это станет проблемой для всех", — цитирует издание одного из продавцов.

Камден Маркет появился в 1970-х годах и был популярным местом для шопинга в выходные у жителей Лондона. С годами рынок стал одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей в Великобритании. Там можно найти одежду и обувь, товары из кожи, сувениры и безделушки. На улицах продают еду и устраивают шоу.