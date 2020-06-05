Так, Тамбовская область с 8 июня отменяет обязательную двухнедельную изоляцию для прибывших из Московского региона и Санкт-Петербурга.

Кроме этого, расширен перечень видов услуг, оказываемых в МФЦ. С понедельника граждане смогут обратиться в многофункциональные центры за предоставлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. С 5 июня для организации голосования по поправкам в Конституцию РФ МФЦ разрешили прием и обработку соответствующих заявлений.

В Липецкой области с понедельника начнут работать салоны красоты и магазины площадью менее 400 кв. метров.

В Курской области начинается поэтапное снятие ограничений с деятельности стоматологических клиник. Оказание плановой терапевтической стоматологической помощи в государственных поликлиниках региона будет возобновляться поэтапно. С 8 июня в областном центре начнут работу два медучреждения — детская и взрослая поликлиники. Когда позволит эпидобстановка, начнут открываться частные стоматологии.

С 15 июня в регионе планируют по предварительной записи возобновить обслуживание клиентов в подразделениях Управления ФНС.

В Белгородской области уже с 6 июня планируется открыть летние кафе, парки, скверы, рекреационные зоны, музеи, библиотеки, выставочные залы с учетом пребывания в них в индивидуальном режиме. Возобновляют прием посетителей зоопарк и Динопарк.

Также будут открыты спортплощадки и стадионы для индивидуальных занятий спортом.

Кроме того, в регионе возобновляют работу микрофинансовые организации.

В Липецкой области с понедельника открываются предприятия сферы услуг, в частности салоны красоты, а также магазины площадью менее 400 квадратных метров.