"Оперштаб продлил действие ограничительных мер в Пермском крае до 15 июня", — говорится в сообщении.

Ранее срок действия режима был ограничен 8 июня.

Продление ограничений касается организации массовых мероприятий, работы заведений общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений. Помимо этого, в онлайн переведена работа образовательных учреждений: детских садов и школ, для детей работающих родителей организованы дежурные группы.

"Режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет", — отмечается в сообщении.

При этом власти решили сделать и ряд послаблений.

В частности, с пятницы возобновляется репетиционный процесс в театрах и концертных организациях. Вернуться к репетициям смогут 29 организаций, в том числе Пермская краевая филармония, Городское концертное объединение Перми, Академический хор "Млада", Пермский губернский оркестр, Ансамбль песни и танца народов Урала "Прикамье", Ординский духовой оркестр.

Также профессиональные спортсмены смогут возобновить тренировки на спортивных объектах. Спортивные арены будут открыты с 6 июня при условии ежедневной двухразовой дезинфекции помещений, инвентаря, соблюдения спортсменами и сотрудниками социальной дистанции, ежедневного контроля состояния здоровья атлетов, обязательного использования средств индивидуальной защиты.

Кроме того, отменяется правило о двухнедельном карантине для приезжающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Термоконтроль пассажиров в аэропорту и на железнодорожных вокзалах сохраняется.

В День России и День города в Перми жителям региона разрешено собираться группами до пяти человек.

По последним данным, коронавирусом заразились 2011 жителей края, в том числе 264 медика. За все время выздоровели 1173 человека, 66 пациентов с коронавирусом умерли (в том числе от коронавируса — 28 человек).