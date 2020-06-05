В Саранске под бренд группы перейдет открытый в 218 году гостиничный комплекс с конгресс-центром, который раньше управлялся компанией Sheraton. Гостиница располагается в центре города, в 10 км от нового аэропорта. В гостинице 137 номеров, ресторан с летней верандой, лобби-бар, фитнес-центр с бассейном и сауной. Отель предлагает площадку для проведения мероприятий, общая площадь которой составляет 700 кв. м.

Гостиница Radisson в Ульяновске — также конвертация существующей гостиницы, открытой в 2015 году (ранее Hilton). В отеле 176 номеров различных категорий, ресторан, лобби-бар, открытая терраса, два конференц-зала и переговорные комнаты. Гостиница расположена в историческом центре города.

Как сообщили в Radisson Hotel Group, до конца года под брендом группы в России будут работать 40 отелей.

В Facebook председателя правительства Ульяновской области сообщается, что на территории действующего отеля планируется создание конгресс-центра площадью более 7 тыс. кв. м.

"Пять из шести этажей левого крыла здания станут площадкой для крупных деловых мероприятий. Площадка может стать якорной благодаря наличию всех необходимых коммуникаций, а также конфигурации помещений для проведения региональных, российских и международных мероприятий до 1500 человек с использованием до 10 конференц-залов разного формата единовременно. При этом при проведении мероприятий есть возможность использования инфраструктуры международного отеля", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в январе текущего года закончился контракт с компанией Hilton на управление отелем в Ульяновске. Инвестор и собственник здания этой гостинцы Владимир Кошелев принял решение пересмотреть концепцию отеля и развивать его конгрессную составляющую.