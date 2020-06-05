"Обе панды набрали примерно по 20 кг. Теперь Жуи весит около 120 кг, а Диндин – около 80 кг. За год в Московском зоопарке панды стали более смелыми и дружелюбными. Хотя, у Диндин некоторая вредность сохраняется. Она может не прийти вовремя на тренинг, предпочитая гулять. Что ж, тогда мы ждем, сколько нужно", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, панды постоянно требуют новых развлечений.

"Диндин перестает интересоваться игрушкой уже через несколько дней, а Жуи – через несколько часов. Поэтому изобретаем и экспериментируем: коробки, бочки, канаты, тканевые конструкции. Жуи очень любит качели у себя в вольере", — сообщает зоопарк.

В условиях самоизоляции в Москве увидеть панд вживую затруднительно, но все желающие могут посмотреть онлайн-трансляции из вольеров на сайте Московского зоопарка.

Панды Жуи и Диндин прибыли в Москву из Китая 29 апреля специальным рейсом Почты России. Они пробудут в России до 2034 года.