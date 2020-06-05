"Проведены инженерно-геодезические изыскания, натурные обследования и архитектурно-археологические обмеры, собраны архивные материалы для воссоздания конфигурации ограды, взяты пробы грунта, сделана съемка для дальнейшего благоустройства. Результаты обследований проходят камеральную обработку", — приводятся в пресс-релизе слова директора ярославской художественной мастерской "Реставратор" Дениса Полещука.

Ограда, которую собираются воссоздать, была установлена в 70-х годах XIX века.

Церковь Иоанна Предтечи является жемчужиной ярославской школы архитектуры и живописи XVII века. Это единственный в России храм с 15 куполами, на его фресках изображено более 3 тыс. православных сюжетов.

Архитекторы использовали в декоре фигурный кирпич, покрывающий стены четверика, галерей и крылец, поливной многоцветный изразец, полихромную раскраску, позолоченные прорезные подзоры.

Церковь Иоанна Предтечи изображена на купюре Банка России номиналом в 1 тыс. рублей и является одной из самых известных достопримечательностей Ярославля.