"Если мы поэтапно и спокойно запустим в июне и июле сезон, то он не закончится ни в сентябре, ни в октябре. Мы просто не успеем принять всех, кто стремится к чистому воздуху, морю, к горам. Поэтому эти месяцы осени мы захватим с достаточно высокой загрузкой. А если и дальше будем грамотно работать, то получим серьезные перспективы круглогодичной работы", — приводит слова Волченко пресс-служба министерства.

Глава ведомства заверил, что гостиницы и санатории Крыма получат меры поддержки. "Если не удастся добиться федеральных мер, то будут республиканские. И если период простоя будет продлен для каких-то видов деятельности до 1 июля, то это обязательно будет компенсировано, правительство работает над этим", — пояснил он.

По словам Волченко, план запуска санаторно-курортного комплекса Крыма, разработанным министерством, получил одобрение на федеральном уровне.

Бронирование мест в крымских отелях и санаториях запрещено до 15 июня. Началась подготовка к курортному сезону, который будет запускаться в три этапа. Первый предполагает открытие в середине месяца организаций, имеющих медицинскую лицензию, исключительно для местных жителей.

Старт второго этапа, с приемом туристов из других регионов, возможен не ранее чем через две недели после первого. Будет разрешена работа всех гостиниц, которые пройдут проверку спецкомиссии. Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора ко всем средствам размещения, срок его начала не определен.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей была введена 3 апреля и закончилась 17 мая. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 413 человек, 13 пациентов умерли.