Ориентировочная стоимость проекта — 5,6 млрд рублей.
Рекреационную территорию планируется организовать в восточной части города. На территории, ограниченной с одной стороны рекой Томь, а с другой — проспектами Притомский, Московский, Восточный и улицей Терешковой.
В пресс-службе не уточнили, в какие сроки планируется реализовать проект.
"В текущем году запланировано выполнить благоустройство территории за Кемеровским Президентским кадетским училищем в границах. Планируемые работы включают в себя: создание пешеходных дорожек, частичную вырубку кустарника, планировку территории благоустройства, посев газонной травы, высадку кустов сирени и сосен, а также установку малых архитектурных форм и уличного освещения пешеходной зоны вдоль железной дороги. Общая площадь благоустройства — более 32 тыс. кв. м", — сообщили в пресс-службе.