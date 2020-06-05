"Территория предусматривает следующие зоны отдыха горожан: развлекательная зона (водный канал для прогулок и спорта на воде; парк аттракционов); зона активного отдыха (детские площадки со спортивным уклоном); территория активного отдыха (кафе и беседки на воде; благоустройство пляжа; площадки для занятий спортом; скейт-парк и памп-трек; сцена с амфитеатром); зона картинга и кинопаркинга; зона тихого отдыха (прогулочные дорожки; набережная); зона парковок для транспорта", — сказал сотрудник пресс-службы.

Ориентировочная стоимость проекта — 5,6 млрд рублей.

Рекреационную территорию планируется организовать в восточной части города. На территории, ограниченной с одной стороны рекой Томь, а с другой — проспектами Притомский, Московский, Восточный и улицей Терешковой.

В пресс-службе не уточнили, в какие сроки планируется реализовать проект.

"В текущем году запланировано выполнить благоустройство территории за Кемеровским Президентским кадетским училищем в границах. Планируемые работы включают в себя: создание пешеходных дорожек, частичную вырубку кустарника, планировку территории благоустройства, посев газонной травы, высадку кустов сирени и сосен, а также установку малых архитектурных форм и уличного освещения пешеходной зоны вдоль железной дороги. Общая площадь благоустройства — более 32 тыс. кв. м", — сообщили в пресс-службе.