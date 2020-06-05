Там отметили, что здание располагается по адресу: Лаврушинский пер., д.11, корп.2.

"Возвращение исторического облика старинным палатам в Лаврушинском переулке — очень непростая задача. Несмотря на это, палаты сохранили свою историческую ценность и самобытность. После завершения реставрации здесь планируют разместить офисы", — сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что небольшое одноэтажное кирпичное здание с подвалом стоит во дворе многоэтажного дома. Все работы пройдут под контролем столичного департамента культурного наследия.