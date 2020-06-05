Как сообщила "Интерфаксу" заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова, максимум затмения наступит после 22:00 мск, когда Луна поднимется всего на 2 градуса над горизонтом.

"Это очень мало, поэтому я думаю, что для петербуржцев ничего не будет заметно. В Москве, скорее всего, тоже, хотя там условия немного получше, чем в Петербурге", — сказала Смирнова.

По ее словам, разглядеть явление довольно сложно даже в южных регионах, так как затемнение не очень большое.

"Когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, Луна становится той самой поверхностью, куда Земля отбрасывает свою тень. Но есть собственно тень, а есть полутень, более рассеянная, соответственно, более светлая. Луна будет проходить не ровно по линии Солнце-Земля, а чуть-чуть в стороне и только через полутень, тени не коснется. Поэтому потемнение будет не очень заметное", — отметила астроном.

В этом году землян ждут еще два лунных затмения: 4 июля и 29 ноября.