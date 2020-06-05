Также суд постановил взыскать с мужчины в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 4,5 млн рублей.

Фигурант осужден по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Установлено, что осужденный на земельном участке в Адлерском районе Сочи, не имея разрешения на строительство, самовольно возвел трехэтажное и одноэтажное здания, которые использовал как гостиницу. В одном из строений произошел пожар. В результате погибли 7 человек, проживавших в нем.

Фигурант находился под подпиской о невыезде, после оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.