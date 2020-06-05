"Пока мы не можем говорить о массовых покупках путевок, есть только массовый спрос, потому что люди не знают, когда они смогут улететь на отдых", — сказал собеседник агентства.

По его словам, чаще всего туристы интересуются турами в Ленинградскую область, курортами Краснодарского края и Северного Кавказа. При этом готовы отдыхать в российских здравницах и состоятельные уральцы, которые ранее ездили на заграничные курорты.

"Люди наиболее обеспеченные, которые привыкли к дорогим поездкам, сейчас запрашивают Курильские острова. Те, кто привык отдыхать на курортах Чехии и Болгарии, запрашивают Ставрополье и курорты Кавказа, кто-то Алтай. Также пользуются спросом экскурсионные туры разной географии. Причем запрашиваются туры постоянно. Многие готовы уехать хоть сейчас", — добавил он.

Однако, по мнению Мальцева, Краснодарский край, скорее всего, сможет в массовом порядке принять туристов не ранее второй половины июня, а Крым — не ранее июля.