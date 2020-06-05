«Сергеева возглавит отдел надзора и мониторинга в сфере туризма департамента туризма Минэкономразвития, в ее компетенцию будут входить вопросы регулирования деятельности туроператоров, турагентств, вывоза организованных туристов и другие», — сообщил источник.

По его данным, новый сотрудник Минэкономразвития будет также отвечать за межведомственное взаимодействие с МИД, Минтрансом, Росавиацией, Роспотребнадзором.

Как сказал порталу «Интерфакс-Туризм» глава комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП РФ Юрий Барзыкин, для рынка очень хорошо, что идет интеграция Минэкономразвития и Ростуризма. «Это показатель того, что министерство уделяет внимание туризму, раз берет такие кадры. Ведь важно не только законодательные инициативы выдвигать, но и обеспечивать их анализ и мониторинг, чем и будет заниматься Сергеева», — отметил он.