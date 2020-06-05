Первый транш по данной линии запланирован в пятницу. По новой программе банки предоставляют кредиты под 2% годовых на срок до 13 месяцев. Максимальная сумма транша ограничена двукратным размером МРОТ, умноженным на численность сотрудников предприятия.

Сам кредит и проценты будут полностью списаны государством при сохранении занятости не ниже 90%, а при сохранении занятости не ниже 80% — половина суммы кредита и процентов по нему.

"Сегодня мы подписали еще одно соглашение на получение льготного финансирования в рамках программы поддержки компаний, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. (. . .) "Уральские авиалинии" стали первым заемщиком в Уральском банке Сбербанка, получившим кредит в рамках данной программы", — сказал гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, слова которого приводятся в сообщении.

Председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин напомнил, что на прошлой неделе банк открыл "Уральским авиалиниям" кредитную линию с лимитом 3 млрд рублей по льготной процентной ставке в рамках государственной программы поддержки системообразующих предприятий и продлил срок действующей кредитной линии еще на три года, до октября 2023 года.

"Сегодня Сбербанк дополнительно нарастил объемы кредитования авиакомпании, чтобы поддержать бизнес нашего стратегического партнера. Мы находимся в постоянном взаимодействии и используем все ресурсы для помощи предприятию", — отметил Черкашин.

Как сообщалось, на прошлой неделе "Уральские авиалинии" получили льготный кредит Сбербанка на сумму 3 млрд рублей на срок 12 месяцев в рамках новой госпрограммы поддержки системообразующих предприятий.

Также сообщалось, что "Уральские авиалинии" заявляли о проблемах с кредитованием в банках. В Сбербанке сообщали, что прорабатывают варианты кредитования "Уральских авиалиний".

В условиях сокращения перевозок из-за пандемии COVID-19 "Уральские авиалинии" перевели часть сотрудников на сокращенную рабочую неделю и приостановили эксплуатацию части авиапарка.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Скуратов.