"Друзья! Киев пока не намерен открывать рестораны и кафе и бассейны. Правительство, как вы знаете, позволило большинству городов, где показатели в пределах определенных, перейти к следующему этапу послаблений. В частности, открыть с 5 июня рестораны и кафе и бассейны. В Киеве на сегодня один из трех показателей — по количеству больных на сто тысяч населения — превышает норму. И сегодня составляет 14,9", — отметил мэр во время онлайн пресс-конференции в пятницу.

В связи с этим, по словам Кличко, власти города не могут позволить рисковать здоровьем людей и вводить еще большие послабления.

"Я понимаю бизнес, понимаю, что ему надо работать. Но мы же не хотим снова вернуться в карантин? Решение о работе в столице ресторанов и бассейнов город примет отдельно. Исходя из ситуации с заболеваемостью в ближайшие дни. То есть, комиссия по чрезвычайным ситуациям города рассмотрит этот вопрос после выходных, на следующей неделе", — подчеркнул он.