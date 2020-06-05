Екатеринбуржец признан виновным по ч.2 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры).

"Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", — говорится в сообщении.

Суд установил, что в октябре прошлого года мужчина, опоздав на регистрацию на рейс, позвонил в экстренные службы из аэропорта "Кольцово" и сообщил о минировании самолета, отправляющегося по маршруту Екатеринбург — Сургут. При проверке данная информация оказалась ложной.