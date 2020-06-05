"В этом году планируется к открытию более 100 пляжей, в том числе 53 малых. Еще 20 новых пляжей будут открыты впервые", — сообщил журналистам заместитель губернатора области Вадим Артемов.

Важным этапом подготовки акваторий к приему отдыхающих является очистка дна участка водоема от опасного мусора, водолазы ежедневно обследуют и очищают объекты отдыха на воде.

Особое внимание уделяется подготовке мест отдыха детей. Спасательные расчеты осуществляют ежедневное патрулирование, проводят обучающие мероприятия, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим с использованием роботов-тренажеров.

Пока в регионе запрещено посещение пляжей и проведение спортивных мероприятий на свежем воздухе.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 196 и по состоянию на утро 5 июня достигло 5753. Выздоровели за последние сутки 108 человек. За весь период в области выздоровели уже 2157 человек.