"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 726 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3235 (37,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 449 834 случаев коронавирусной инфекции, 5528 умерших и 212680 выписанных (8057 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231626. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1855 новых случаев COVID-19 за сутки, 57 смертей и 2643 выздоровевших.

Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 0,83. В России коэффициент равняется 0,98.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) — это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу — при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий).

На сегодняшний день проведено свыше 12 млн лабораторных исследований на Covid-19, из них 320 тыс. — за последние сутки, сообщает Роспотребнадзор. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 317 тыс. человек.

За последние сутки зарегистрировано 762 заболевших в Московской области, 378 — в Санкт-Петербурге, 330 — в Нижегородской области, 251 — в Свердловской области, 196 — в Ростовской области, 173 — в Красноярском крае, 150 — в Смоленской области, 128 — в Волгоградской области, 126 — в Воронежской области, по 125 в Ивановской, Архангельской областях, 124 — в Дагестане, 121 — в Орловской области, 119 — в Башкирии, 117 — в Ханты-Мансийском АО, по 108 в Челябинской, Новосибирской областях, 105 — в Тульской области, по 96 в Брянской, Саратовской областях, по 95 в Ульяновской, Иркутской областях, 94 — в Тыве, 90 — в Пензенской области, 89 — в Самарской области, 87 — в Калужской области, 85 — в Курской области, 84 — в Ставропольском крае, 83 — в Краснодарском крае, 80 — в Чувашии, 76 — в Карачаево-Черкессии, по 75 — в Астраханской, Кировской областях, 73 — в Кабардино-Балкарии, 72 — в Якутии, по 71 в Белгородской, Рязанской, Тверской, Ярославской областях, по 65 — в Псковской, Тамбовской областях, Хабаровском крае, по 64 — в Липецкой области, Забайкальском крае, 63 — в Оренбургской области, 58 — во Владимирской области, 57 — в Алтайском крае, 55 — в Омской области, 52 — в Ленинградской области, 51 — в Приморском крае, 50 — в Татарстане, по 49 — в Пермском, Камчатском краях, 48 — в Бурятии, по 47 — в Мордовии, Мурманской области, 46 — в Северной Осетии, 45 — в Ямало-Ненецком АО, 43 — в Удмуртии, по 42 — в Марий Эл, Новгородской области, 40 — в Ингушетии, 36 — в Тюменской области, по 35 — в Калининградской, Томской областях, по 28 — в Карелии, Кемеровской области, 27 — в Амурской области, по 25 — в Коми, Адыгее, Хакасии, 20 — в Костромской области, 17 — в Вологодской области, по 15 — в Чечне, Магаданской области, 13 — в Сахалинской области, по девять — в Калмыкии, Курганской области, по шесть — в Крыму, Чукотском АО, Еврейской АО, пять — в Ненецком автономном округе, по два — в Алтае, Севастополе.