"С запуском водной навигации за три недели перевезено 1260 жителей Подмосковья в Серпухове, Лыткарино и Коломне. Особенно открытие маршрута ждали жители города Лыткарино, который позволяет существенно сократить время в пути до 10-15 минут, в связи с тем, что данный маршрут является единственной переправой между двумя берегами", — говорится в сообщении.

В 2019 году за аналогичный период было перевезено 4,5 тыс. пассажиров. Всего за сезон на трех маршрутах было перевезено свыше 29 тыс. жителей Подмосковья.

На территории области курсируют три социально-значимых маршрута: "Бочманово — Притыка" в Коломне, "Серпухов — Сады" в Серпухове и "Лыткарино — Андреевское" в Лыткарино. Они ежегодно открываются с начала мая и заканчиваются в ноябре.