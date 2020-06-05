"Авиакомпания "Аврора" 6-7 июня 2020 года планирует выполнить чартерный рейс для вывоза российских граждан из Бангкока во Владивосток", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рейс №5487 вылетит из Бангкока 6 июня в 23:40 местного времени, прибудет во Владивосток на следующий день 7 июня в 11:00 местного времени.

Данный рейс организуется по распоряжению правительства РФ "в целях возвращения российских граждан на территорию России и будeт выполнен после получения соответствующих разрешений от авиационных властей".

Рейс будет выполнен на Airbus А319 в компоновке салона 128 пассажирских кресел.

Как сообщалось, "Аврора" в мае выполнила несколько чартерных рейсов в Японию, в Республику Корея и в Таиланд с целью вывоза российских туристов.