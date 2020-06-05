Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, а также ограничений, принятых с целью ее сдерживания, нанес тяжелый удар по авиакомпании.

Стоимость бумаг Lufthansa опустилась на 37% с начала текущего года. В начале этого месяца наблюдательный совет авиакомпании проголосовал за принятие пакета финансовой помощи объемом 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF) Германии.

Акции Lufthansa войдут в индекс MDAX, который включает 60 компаний, следующих по размеру капитализации за списком DAX.

Место Lufthansa в индексе DAX займет Deutsche Wohnen SE, работающая в сфере недвижимости.