Случаи переправы этих животных с левого на правый берег Ангары, — единственной реки, вытекающей из озера Байкал, — уже зафиксированы возле пользующихся популярностью у жителей региона и туристов поселков Никола и Листвянка Иркутского района, расположенных на расстоянии около 70 км от Иркутска. Косули переплывают реку небольшими группами и не так интенсивно, чтобы это было особенно заметно.

"Павел Жовтюк, начальник отдела науки, призывает людей не пугать копытных и быть готовыми к их появлению на автодороге (Иркутск-Листвянка, так называемый Байкальский тракт — ИФ), а также во дворах жилых домов", — говорится в сообщении.

Специалист отмечает, что копытные, как правило, ослаблены после преодоления 700-800 метров в ледяной воде и находятся в стрессе, не могут должным образом реагировать на опасности.

"А их в условиях заселенного берега хватает: заборы, собаки... Если бы хозяева привязывали домашних псов на это время, многих косуль удалось бы спасти от гибели. Бывали случаи, когда наши инспекторы на лодках были вынуждены сопровождать косуль до берега и там распугивать собак, которые не давали выйти им на берег. Но увы, успеть помочь можно не всем. Поэтому мы рассчитываем на осознанное отношение людей к этой ежегодной миграции", — приводятся в сообщении слова Жовтюка.

Охотникам, которые могут воспользоваться ситуацией, "Заповедное Прибайкалье" напоминает, что в случае травм или гибели животного предусмотрена административная и уголовная ответственность. Суммы штрафов за незаконно добытого зверя достигают 280 тыс. рублей, также грозит лишение права охотиться на срок от одного до двух лет и лишение свободы до двух лет.

К патрулированию части берега Ангары в связи с миграцией косуль "Заповедное Прибайкалье" хочет привлечь сотрудников МЧС и ГИМС, им будут направлены обращения с просьбой о взаимодействии.