По его словам, лишь одна туристическая компания сохранила рейсы в "Русскую Арктику", запланированные на сентябрь, в надежде на отмену к этому времени карантинных ограничений.

"Другие компании их (рейсы — ИФ) просто отменили и перенесли на 2021 год. Поэтому у нас, скорее всего, туристов на территории национального парка и вообще в высокоширотной Арктике не будет", — сказал Кирилов.

Национальный парк "Русская Арктика" — самая большая особо охраняемая арктическая территория в мире. Общая площадь нацпарка, образованного в 2009 году, составляет более 8,8 млн га. Нацпарк включает в себя два кластера: Северный (архипелаг Земля Франца-Иосифа) и Южный (северная оконечность архипелага Новая Земля с прилегающими к ней островами).