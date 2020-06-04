"Я надеюсь, что уже в июле. Я надеюсь, что международное сообщение потихонечку будет приоткрываться. Не скажу, что мы сразу везде полетим. Во-первых, это не только от нас зависит, это зависит и от наших партнеров на той стороне: кто как для нас будет открывать свои рынки и на каких условиях", — сказал бизнесмен.

При этом вернуться к докризисному объему авиаперевозок, по мнению Ванцева, РФ сможет не раньше весны-лета 2021 года. Такой прогноз связан не только с пандемией коронавируса, но и с глобальным экономическим кризисом, "который происходит во многих отраслях".

Говоря о текущей операционной деятельности "Внуково", Ванцев сообщил, что за прошлую неделю пассажирские перевозки через аэропорт были на 96% ниже прошлогоднего показателя. Чуть лучше, по его словам, ситуация с грузовыми рейсами, которых стало "очень много", а также бизнес-чартерами.

"Если говорить про апрель, то ситуация (с бизнес-перевозками — ИФ) была достаточно плачевной. Рейсов было порядка 5-6 в день. Сейчас ситуация изменилась: это связано с тем, что открываются для полетов многие города в РФ и за рубежом, — отметил Ванцев. — Люди летают туда по бизнесу. И падение там составляет 50% по отношению к прошлом году. Поэтому там ситуация лучше и динамичнее. Бизнес не может жить без общения, многим нужно контролировать свои заводы, которые находятся на территории всей страны".

Сам Ванцев, по его словам, в последний раз вылетал за границу в марте — это была бизнес-поездка в Абу-Даби.

"Внуково" — третий по объему пассажиропотока аэропорт в РФ. Крупнейшие базовые авиакомпании — "Победа", "ЮТэйр". Аэропорт контролируют Виталий Ванцев и Владимир Скоч (отец давнего партнера Алишера Усманова Андрея Скоча), 25% плюс 1 акция — у Росимущества.