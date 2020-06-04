"С 5 июня граждане России могут приезжать в Татарстан без дополнительных справок (об отсутствии COVID, о наличии антител и т.д.) Ждем всех в гости!", — написал Иванов.

Ранее сообщалось, что в конце апреля власти Татарстана ввели обязательную двухнедельную самоизоляцию для прибывающих из других регионов. Позже требования смягчили, карантин разрешили не проходить тем, кто сделал это в другом субъекте, а также гражданам, имеющим отрицательный тест на коронавирус или справку о наличии антител.

Сообщалось также, что с пятницы в Татарстане откроется ряд торговых центров, храмы, мечети, спортзалы и бассейны.