"Мы должны к концу года получить три "суперджета" в другой комплектации, 56-кресельной, которая позволит использовать эти самолеты в корпоративных перевозках: это и перевозка спортивных команд, и участие в выставках. Мы в этом направлении движемся, это наш новый бизнес, который мы будем делать со следующего года", — сказал Ванцев в онлайн-эфире "Ведомостей" "Как преодолеть кризис? Прямая речь".

Ранее в создании чартерной авиакомпания на базе SSJ-100, помимо "Азимута", планировали участвовать "ВЭБ-лизинг", "Центр бизнес-авиации" аэропорта "Внуково" (один из владельцев — Ванцев) и "Национальная резервная корпорация" бизнесмена Александра Лебедева. На Сочинском инвестиционном форуме в 2019 году они подписали соответствующее соглашение. В проекте планировалось задействовать до шести SSJ-100.

Для регулярных пассажирских перевозок "Азимут" эксплуатирует только российские "суперджеты": сейчас их 11, к 2023 году парк может быть увеличен до 16. Об истории создания "Азимута" Ванцев сообщил, что первоначальный бизнес-план компании предполагал использование канадских самолетов Bombardier.

"Изначально мы планировали летать на Bombardier, потом события 2014-2015 годов переориентировали нас на российский самолет Sukhoi Superjet 100. Честно говоря, мы не пожалели о том, что перешли на этот тип воздушного судна. Sukhoi Superjet 100 — самолет хороший. Мы на нем летаем и показываем налет часов в зимний период времени 235 часов, а в летний — доводим до 260", — отметил Ванцев.

"Соответственно, в летний период времени нам по многим маршрутам не нужны субсидии, и мы их не берем. У нас модель такая, что мы летом летаем на рынке, а зиму, когда низкий сезон, используем субсидии", — добавил он.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс выполнила в сентябре 2017 года. По данным газеты "Ведомости", по 37,5% в уставном капитале "Азимута" принадлежат председателю совета директоров и совладельцу аэропорта "Внуково" Виталию Ванцеву и главе совета директоров авиакомпании Павлу Удоду, 25% — правительству Ростовской области.