"Насчет фестивалей. Пока говорить об этом действительно рано, это большие массовые мероприятия. А вот ярмарки выходного дня, они должны вот в эту пятницу, субботу открыться", — сказал Собянин в четверг в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он напомнил, что ярмарки выходного дня расположены во всех районах столицы.

Мэр заявил, что уличных праздников, по которым москвичи уже соскучились, пока не будет. "Пока об этом говорить рановато", — пояснил Собянин.

По его мнению, ярмарки выходного дня и книжная ярмарка, которая откроется на Красной площади, — это больше торговые, чем массовые мероприятия.

"Я не думаю, что они вызовут большое столпотворение", — добавил он.