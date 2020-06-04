"Очень много вопросов и от бизнеса, которые просят — дайте какую-то определенность! Сегодня наступило время, когда такой график уже можно составить. Я думаю, с учетом того, как мы проживем эту неделю, о таком графике поэтапном уже можно будет сказать. Я считаю, что такой график можно составить на июнь месяц, то есть до 1 июля. То есть поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Мэр отметил, что снятие ограничений будет зависеть не только от планов, но и от ситуации с коронавирусом. "Но, судя по тому, как развивается ситуация, мы выдержим этот график", — заверил Собянин.