American Airlines Group сообщила в четверг, что в июле текущего года планирует выполнять прошлогодний график внутренних полетов на 55%. Для сравнения: в апреле и мае количество рейсов American Airlines на территории США составляло лишь около 20% прошлогоднего уровня.

Старший вице-президент авиакомпании по сетевой стратегии Васу Раджа отмечает рост спроса на авиаперевозки в тех штатах, которые снимают ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса, в том числе, в Техасе, Флориде и Аризоне. Однако, по его словам, в Нью-Йорке, Чикаго и Сан-Франциско спрос гораздо ниже.

"В тех местах, где экономика пока не открывается, или ее открытие происходит более медленно, слабость спроса сохраняется", — говорит Раджа.

Объемы авиаперевозок в США начали увеличиваться в мае после резкого падения в апреле на фоне ограничений для международного туризма, а также локдаунов, превративших американские аэропорты в "города-призраки", пишет The Wall Street Journal.

Другая американская авиакомпания — Delta Air Lines — в среду сообщила, что в июле планирует совершать в два раза больше внутренних рейсов по сравнению с маем. В настоящее время Delta перевозит в день порядка 65 тыс. человек — вдвое больше, чем в апреле.

Southwest Airlines планирует постепенно наращивать полетную активность до конца текущего года. В начале мая компании приходилось сокращать число рейсов из-за недостатка пассажиров, а ко Дню памяти в США (25 мая 2020 года) Southwest Airlines была вынуждена добавить сотни рейсов, чтобы обеспечить возросшему числу пассажиров соответствующее социальное дистанцирование.

Акции American Airlines прибавляют в цене 24% на торгах в четверг, Delta Air Lines — 10%, Southwest Airlines — 6,3%.