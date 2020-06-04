«С 4 июня по 4 июля все сотрудники отрасли смогут пройти онлайн–тестирование по английскому языку по ссылке. Его результаты будут высланы на электронную почту. Итоги тестирования позволят проанализировать средний уровень владения английским языком специалистами туриндустрии регионов России, а также проработать бесплатные краткосрочные программы повышения квалификации», — сообщили пресс-службе.

Реализация проекта стала возможна благодаря соглашению о взаимодействии в области повышения уровня владения иностранными языками в туристической индустрии, подписанному между Ростуризмом и сетью школ EF EnglishFirst в России и СНГ.

«Ориентируясь на прием иностранных туристов, мы должны быть уверены, что наш сервис соответствует высоким международным стандартам. Знание иностранных языков – один из них. Мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество в этом направлении с EnglishFirst», – цитирует пресс-служба руководителя Ростуризма Зарину Догузову.

По данным Ростуризма, в туристической отрасли в России занято порядка 2,5 млн человек, а вместе с сезонными работниками — до 4 млн.