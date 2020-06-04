"Несмотря на карантин, подготовка курортной инфраструктуры города-курорта идёт согласно плану. Мэр Сочи Алексей Копайгородский проинспектировал прибрежные зоны Сочи", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в четверг.

В этом году рекордное количество сочинских пляжей — 21 — получили высокий международный знак качества "Голубой флаг". Всего город насчитывает 190 пляжных территорий, 82 из которых — муниципальные. 108 объектов принадлежат санаториям, пансионатам и крупным сочинским отелям.

"Глава Сочи дал поручение коррелировать подготовку пляжных территорий курорта в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора", — подчеркивает пресс-служба.

Также градоначальник потребовал, чтобы при расстановке уличной мебели соблюдалась социальная дистанция, а при входе в береговую зону были установлены дезинфицирующие средства.

"Все арендаторы заблаговременно получили от администрации города обновлённый каталог пляжной инфраструктуры и нестационарных торговых объектов. На сегодняшний день готовность сочинских пляжей к старту курортного сезона составляет 75%", — сообщает администрация.

На всех официальных пляжных территориях проведены ремонтно-покрасочные работы, заключены договоры на вывоз ТБО, завершается установка камер видеонаблюдения, получены техпаспорта и заключения Роспотребнадзора.

"К началу курортного сезона все городские пляжи оформят в едином стиле — шезлонги, зонты, навесы и аэрарии будут выполнены в бело-голубых тонах. На пляжах появится новое оборудование, приобретённое на международной выставке в Китае", — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании с главами курортных городов Кубани предложил проводить поэтапное открытие пляжей с учетом выполнения требований Роспотребнадзора.

Власти Кубани продлили карантин до 21 июня.