"В рамках пилотного проекта по запуску туризма Канарские и Балеарские острова откроются раньше, чем остальная Испания. В последние две недели июня их посетят тысячи туристов, как минимум 6 тыс. которых – из Германии", — пишет газета.

Для отслеживания путешественников будут использоваться анкеты и мобильное приложение, а собранная информация поможет правительству Испании и туристическому сектору подготовиться к полноценному открытию границ и отмене обязательного 14-дневного карантина по въезду с 1 июля.

"Основной въездной рынок для Испании – Великобритания, и туристов оттуда в стране также ждут с 1 июля. Другой вопрос, смогут ли британцы беспрепятственно путешествовать за границу. С 8 июня все въезжающие в Великобританию, в том числе ее жители, обязаны проходить 14-дневный карантин. Страны пытаются урегулировать этот вопрос", — отмечает издание.

Испания – одна из самых пострадавших из-за пандемии COVID-19 стран. По состоянию на 4 июня там зарегистрировано 240 тыс. случаев коронавируса, 150 тыс. человек выздоровело, 27 тыс. скончались.