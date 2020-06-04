«С 3 июня многие популярные достопримечательности доступны для посещения не только местными жителями, но и иностранцами, поскольку Италия возобновила международное авиасообщение. На входе в музеи и объекты культурного наследия у посетителей будут измерять температуру. Также обязательно ношение масок. Все достопримечательности или требуют, или рекомендуют бронирование заранее, количество посетителей ограничено», — пишет издание.

Как отмечает портал, с 1 июня возобновил работу Колизей в Риме, также открывается художественная выставка, посвященная 500-летию со дня смерти живописца эпохи Возрождения Рафаэля Санти, она проходит в музее Scuderie del Quirinale. Срок работы экспозиции, которая изначально планировалась с 5 марта до 2 июня, будет продлен до 30 августа.

Галерея Уффици во Флоренции, один из самых посещаемых музеев Италии, открылась 3 июня, а галерея Академии, где находится статуя Давида, 2 июня. Кстати, галерея тестирует специальное мобильное приложение, которое оповестит туристов по Bluetooth о людях поблизости и напомнит о социальной дистанции.

Некоторые из самых известных туристических достопримечательностей страны были открыты для посетителей еще в конце мая. Так, Пизанская башня вновь открылась 27 мая, Палаццо Питти во Флоренции — 28 мая, археологический парк Помпеи – 23 мая. При этом посетить Пизанскую башню могут одновременно не более 15 человек. Они обязаны быть в масках и соблюдать социальное дистанцирование.

Как сообщает The Local, руины древнегреческого города Пестум возле Неаполя открыты с 18 мая, но при строгом соблюдении санитарных правил безопаcности и ограниченном числе посетителей.

Желающие сходить в Колизей должны будут покупать билеты онлайн, а также носить маски и измерять температуру на входе.

Между тем, во Флоренции создали устройство для соблюдения социальной дистанции. Первым музейным комплексом, который предложил посетителям новые девайсы, стал флорентийский Дуомо, кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, который открылся 22 мая.

Как пишут местные СМИ, устройства внешне напоминают аудиогиды и будут выдаваться посетителям комплекса бесплатно. Суть в том, что приборы будут оповещать людей, если социальная дистанция между ними будет менее двух метров. Устройство будет вибрировать и светиться. Отмечается, что сотрудники музея будут проводить дезинфекцию девайсов после каждого гостя.