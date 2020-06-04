Как сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков, рекомендации Роспотребнадзора об ослаблении запретительных мер могут последовать, когда динамика снижения заболевания будет явной. В настоящее время ситуация с коронавирусом в Калининградской области "еще довольно серьезная", отметил он.

"Однако даже если и будут определенные послабления для объектов инфраструктуры, туристические компании должны ориентироваться на возможность гостиниц и отелей выполнить требования Роспотребнадзора по противовирусной профилактике. А они сегодня настолько жёсткие и затратные, что многим их просто не выполнить в полном объеме. И они, по всей видимости, будут действовать еще долго", — отметил пресс-секретарь.

В правительстве понимают сложность ситуации, в которой оказался туристический бизнес, пытаются ему оказать поддержку. "Мы приветствуем, что туроператоры и отельеры уже активно готовятся к сезону. Но при этом каждая из сторон не хочет, чтобы российские туристы, первыми приехавшие в регион, оказались у разбитого корыта", — заключил Лысков.