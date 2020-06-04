"Сделка существует. Когда мы выполним все условия по вхождению в эту сделку, то она состоится. У нас есть свои обязательства, которые мы должны выполнить, чтобы в эту сделку войти. И мы целенаправленно идем по этой программе", — сказал Ванцев в онлайн-эфире "Ведомостей" "Как преодолеть кризис? Прямая речь".

"В этом году, наверное, ее не будет. В течение двух лет, думаю, будет", — отметил он.

Сделка с Qatar Airways была анонсирована еще в 2018 году.

"Внуково" — третий по объему пассажиропотока аэропорт в РФ. Крупнейшие базовые авиакомпании — "Победа", "ЮТэйр". Аэропорт контролируют Виталий Ванцев и Владимир Скоч (отец давнего партнера Алишера Усманова Андрея Скоча), 25% плюс 1 акция — у Росимущества.