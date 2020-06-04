"Россия всегда пользуется особенным спросом у любителей поездок для знакомства с культурой и популярна для групповых туров. Она не находится в первой десятке излюбленных целей отпуска у немцев", — сказала Хайнен.

По ее словам, в среднем граждане ФРГ совершают около 70 млн поездок в год, по данным на 2017 год было зарегистрировано 500 тысяч путешествий из Германии в Россию, это число включает деловые и туристические поездки.

"Это относительно маленький рынок", — указала представитель DRV.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что власти ФРГ с 15 июня отменяют предупреждения для граждан страны относительно посещения стран ЕС, Шенгенской зоны и Великобритании. Он уточнил, что Норвегия и Испания позднее определятся с продлением собственных ограничений на въезд туристов из-за рубежа.

Маас добавил, что власти ФРГ будут принимать дальнейшие решения относительно отмены запрета поездок в так называемые "третьи страны", в том числе Россию, на основе развития ситуации на месте.