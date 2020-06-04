"Определить следующие объекты транспортной инфраструктуры, вокруг которых устанавливаются зоны безопасности: участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск — Керчь от км 140+515 (со стороны Таманского полуострова) до км 162+748 (со стороны Керченского полуострова), включая автодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив км 141+018 — км 160+048; участок железнодорожных путей от точки с ординатой 156 км ПК4+01 до точки с ординатой 137 км ПК3+68,08, включая железнодорожную часть транспортного перехода через Керченский пролив", — отмечается в документе, принятом 3 июня и размещенном на официальном портале правовой информации.

Согласно одной из статей ФЗ "О транспортной безопасности", Кабмин РФ вправе определять объекты транспортной инфраструктуры, "вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, и определять особенности их защиты от актов незаконного вмешательства".

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда планируется запустить позже, 1 июля 2020 года.

Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" (в ноябре 2019 года сообщалось, что Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже СГМ), составляет порядка 228 млрд рублей.