Согласно одной из статей ФЗ "О транспортной безопасности", Кабмин РФ вправе определять объекты транспортной инфраструктуры, "вокруг которых устанавливаются зоны безопасности, и определять особенности их защиты от актов незаконного вмешательства".
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков — 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда планируется запустить позже, 1 июля 2020 года.
Стоимость транспортного перехода, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" (в ноябре 2019 года сообщалось, что Аркадий Ротенберг закрыл сделку по продаже СГМ), составляет порядка 228 млрд рублей.