"Сочинская молодёжь активно пользуется инфраструктурой экстремальных парков, что сказывается на состоянии самих конструкций. Поэтому необходимо создать новые, современные конструкции из более устойчивых материалов с соблюдением международных стандартов безопасности", — сказал журналистам начальник управления молодёжной политики Отто Савицкий в четверг.

Он отметил, что все работы будут проведены и согласованы с представителями сообщества любителей экстремальных видов спорта в Сочи.

"При реализации проекта Сочи будет иметь современную экстрим-площадку, которая станет точкой притяжения для спортсменов со всей России и даже из других стран, что позволит создать Центр экстремальных видов спорта", — подчеркнул начальник.

По его словам, в текущем году в Сочи появятся два новых экстрим-парка, а благоустройство других, имеющихся на территории курорта, запланировано на следующие годы.