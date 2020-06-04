"С 1 июля 2020 года всеми эксплуатантами иностранных воздушных судов, выполняющими рейсы в Республику Узбекистан, будет предоставляться предварительная информация о пассажирах пограничным войскам Службы государственной безопасности", — говорится в сообщении.

Данная мера утверждена постановлением правительства в соответствии со стандартами и практикой международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В ведомстве пояснили, что авиационные администрации зарубежных стран и иностранные перевозчики будут уведомлены о введении нового порядка.

"Работа с предварительной информацией о пассажирах будет осуществляться по системе, разработанной ПВ СГБ. Введение данного порядка создаст дополнительные удобства иностранным туристам, для въезда, пребывания и выезда из территории республики ", — отметили в пресс-службе.