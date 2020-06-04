"Мы приступили к разработке стратегии по развитию арктического туризма, в каждом регионе определили текущие и перспективные точки притяжения туристов, и что нужно, чтобы их развивать. Главное, на чем мы будем делать акцент, – стимулирование частных инвестиций, крупных инвесторов и малого и среднего бизнеса", — сказал он.

Целью стратегии является увлечение турпотока в Арктику до 3 млн человек ежегодно, достичь этого планируется за 15 лет. В 2019 году регион посетили почти 1,2 млн путешественников, треть из них составили деловые туристы.

"Объем рынка туруслуг напрямую зависит от спроса и количества туристов. Но мы не сможем в десятки раз нарастить турпоток в Арктику в силу того, что не можем допустить антропогенного воздействия в этой зоне", — заметил Крутиков.

Среди предложенных мер поддержки инвесторов — снижение страховых взносов для резидентов Арктической зоны до 7,6%, механизм будет запущен уже в этом году после принятия закона.

"Мы договорились с регионами, что ставки местных налогов будут снижены – на имущество, земельного, налога на прибыль. Федерация обнуляет ставку налога на прибыль на 10 лет, регионы также получили право – в Арктике оно продлевается на неограниченное время – снижать ставку по налогу на прибыль. На первые 5 лет нулевая, потом будет чуть увеличиваться. Будут также минимизированы ставки налогов по УСН, что очень важно для малого бизнеса в туризме", — сообщил Крутиков.

Он отметил, что пакет законов о поддержке предпринимательской деятельности в Арктике, которые позволят реализовать эти меры, будет в ближайшее время принят Госдумой, и вступит в силу в конце июля — начале августа. "Так мы сможем начать принимать резидентов, и они начнут пользоваться этими льготами", — сказал Крутиков.

По словам замминистра, есть также пакеты неналоговых мер поддержки, связанных с получением разного рода разрешений. Важный элемент – инфраструктурная поддержка, в случае реализации крупного проекта стоимостью, например, 300 млн, государство может давать безвозмездный грант на подведение внешней инфраструктуры.

Он добавил, что сейчас ведется работа над несколькими крупными проектами в Арктике.

"Один из перспективных сегментов – круизный туризм, но Россия в этом не может конкурировать с Америкой, Исландией, Норвегией. У нас очень жесткое регулирование в сфере круизного туризма, в том числе в части пребывания иностранных граждан. Мы поставили задача упростить это регулирование, первые шаги уже сделаны в этом направлении, в этом году будем доводить эту работу до конца", — заключил он.