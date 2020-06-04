По информации министерства развития инфраструктуры региона, с 1 июля стартуют прямые регулярные рейсы из Калининграда в Сочи. Полёты будут выполняться два раза в неделю.

Как отметила министр развития инфраструктуры области Елена Дятлова, с 1 июня авиакомпания "Победа" возобновила регулярные рейсы из Калининграда в Москву, а с 11 июня начнут выполняться рейсы в Санкт-Петербург.

По словам министра, все авиакомпании, осуществляющие полеты в Калининград и аэропорт "Храброво", предпринимают все необходимые профилактические меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Очередной рейс из Калининграда авиакомпания "Победа" впервые выполнила на самолете с уникальной ливреей. На носу самолета нарисована медицинская маска, на фюзеляже надпись: "Спасибо героям в белых халатах!". Ливрея символична и напоминает пассажирам о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Как сообщалось, в настоящее время авиапассажирам, не имеющим местной прописки и прилетающим в Калининград, не разрешается проходить 14-дневную самоизоляцию у родственников, как это позволялось ранее. Для личного карантина они должны иметь отдельное помещение. Прибывшие должны предъявить в аэропорту документ аренды жилья или документ, подтверждающий право собственности, оформленный на них. В противном случае они отправляются в бесплатный обсерватор или обратным рейсом.

В связи с закрытием границ с Польшей и Литвой, отменой пассажирского транзита по территории Литвы в Калининград граждане России могут попасть только воздушным и морским транспортом.

По состоянию на 4 июня выявлено 1 тыс. 665 случаев заражения (718 человек выздоровели), скончались 29, обследовано на COVID-19 56 тыс. 879 человек, из них остаются под медицинским наблюдением 4 тыс. 579 человек, в том числе 89 в условиях обсерватора.