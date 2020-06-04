"Строительство завершено, ведутся пуско-наладочные работы. Для того чтобы открыть комплекс для пассажиров, также необходимо оформить разрешительные документы. До середины лета формальные процедуры мы завершим, и с этого времени люди смогут оценить удобство нового аэровокзала", — цитирует Чебунину пресс-служба.

В пресс-релизе отмечается, что в аэровокзале, который способен обслуживать до 300 пассажиров в час, оборудованы семь стоек регистрации, три предполетных пункта досмотра, а также VIP-зона, комната матери и ребенка, представительский зал, будут организованы несколько предприятий общепита. Пресс-служба подчеркивает, что комплекс соответствует российским и международным стандартам и нормам безопасности, предоставляя все условия для комфортного и безопасного пребывания людей.

"В ближайшие дни возобновятся рейсы между Петрозаводском и Москвой. В планах этого лета — полюбившиеся жителям Карелии рейсы по "южным" направлениям: в Симферополь, Сочи и Анапу, а также полеты в Череповец, Архангельск, Калининград, Мурманск. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, предполагается запустить международный рейс в Хельсинки", — отметили в пресс-службе.

Аэровокзал "Петрозаводск" — один из наиболее крупных объектов, возводимых в рамках федеральной целевой программы к 100-летию республики под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Общая стоимость нового аэровокзала — более 1 млрд рублей. Строительство выполнили сотрудники "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" Минобороны РФ.