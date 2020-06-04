"В настоящее время функционируют лагеря с дневным пребыванием детей, расположенные в муниципальных образованиях, в которых сняты ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции", — говорится в пресс-релизе.

Так, в Боготольском, Большеулуйском, Енисейском, Идринском, Иланском, Тюхтетском районах открылись 19 лагерей с дневным пребыванием, в них отдыхают 629 детей.

Кроме того, 3 июня начал работу загородный оздоровительный лагерь "Гагаринец", в нем отдыхают 70 детей-сирот, являющихся воспитанниками канского детского дома.

Решение об открытии других оздоровительных организаций будет принято после 1 июля при улучшении санитарно-эпидемиологической ситуации в крае по согласованию с Роспотребнадзором.