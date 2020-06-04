29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось около 20 тыс. тонн нефтепродуктов на значительной площади. Они попали в грунт и водные объекты в районе Надежинского металлургического завода ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель".

«Ситуация очень тяжелая, потому что это Арктика. Вылилось достаточно большое количество мазута в водоем, 21 тысяча тонн – это очень много. Ее надо собрать, собирать некуда, дорог нет, резервуаров нет. Сжигать нельзя, потому что будут выделяться вещества, которые могут быть опасны для жизни», — сказала она онлайн-конференции.

Панова добавила, что в обсуждении путей решения проблем участвуют экологи, эксперты, представители самой компании.

«Вместе с МЧС прорабатываем варианты возможные, каким образом минимизировать последствия того, что уже произошло. Я думаю, не один год потребуется чтобы восстановить экологическую ситуацию и экосистему, которая там есть. Это исчисляется как минимум в 10 лет. Ущерб достаточно большой. Не в один миллиард оценивается только ущерб воде, а если мы берем сушу, то ущерб намного больше», — подчеркнула она.

Глава Агентства развития Норильска Максим Миронов заявил, что опасности разлива пятна в Карском море пока нет.

«Говорить о том, что пятно движется в сторону Карского моря, преждевременно. В регионе были установлены морские заградительные боны, всю основную часть пятна удалось остановить. Основная сложность – в освобождении реки Амбарной от дизельного топлива. Нет возможности загнать туда корабли и подвести технику с большими емкостями. Река Амбарная впадает в огромное озеро Пясино, благодаря заградительным бонам это пятно туда не зашло. Главное – своевременно все откачать. Река Пясино, которая через 800 м впадает в Карское море, пока в безопасности», — сказал Миронов.

Однако он призвал сделать выводы из этой ситуации, так как она связана с недооценкой изменений вечной мерзлоты из-за глобального потепления.

«Мы зашли на эту территорию много лет назад, и в то время относились к сохранению вечной мерзлоты очень скрупулезно. В этом году аномально раннее лето, ледоход на Енисее и Дудинке прошел 19 мая, это исторический рекорд. Раньше с 6 по 10 июня проходил ледоход. Учитывая то, что сотни зданий стоят на вечной мерзлоте, нужно думать о безопасности. Нам нужно готовиться к тому, что потепление есть, и вечная мерзлота – она уже другая», — добавил Миронов.

Пясино – озеро ледникового происхождения, расположено примерно в 20 км от Норильска, площадь водной поверхности составляет 735 кв. м. В нем собирается вода из других крупных озер, расположенных на территории популярного у туристов плато Путорана (Путоранского государственного природного заповедника). Из водоема вытекает единственная река — Пясина, которая впадает в Карское море.