"Несмотря на то, что динамика заболеваемости коронавирусом в крае в течение мая стабилизировалась, более 70% из числа заболевших полностью выздоровели, нам нельзя допустить ошибок и снимать карантинные ограничения раньше времени", — сказал Кондратьев в ходе заседания регионального оперативного штаба.

Выслушав доклады и предложения специалистов-медиков и эпидемиологов, глава региона подчеркнул, что считает оправданным продлить ограничительные мероприятия в Краснодарском крае еще на две недели — до 21 июня 2020 года.