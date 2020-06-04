"Сегодня (...) мы отменили выдачу постановлений (о самоизоляции — ИФ) приезжающим из других регионов", — сказала Шарухо на брифинге в четверг.

При этом она отметила, что все приезжающие должны внимательно следить за своим здоровьем и при первых признаках ОРВИ вызывать врача.

Ранее сообщалось, что в начале апреля власти Тюменской области приняли решение отправлять всех приезжающих в регион из неблагополучных по коронавирусу российских субъектов на 14-дневный карантин. В частности, на карантин отправлялись все, кто приезжал из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.

О своем прибытии, фактическом местонахождении в Тюменской области эти люди обязаны были сообщить на "горячую линию" по коронавирусу.

По данным на 4 июня, в Тюменской области зарегистрировано 1798 случаев коронавирусной инфекции.