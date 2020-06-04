"На территории юга России только в Сочинском национальном парке растут экзотические деревья — тюльпановое, винное и ландышевое", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе нацпарка в четверг.

Тюльпанное дерево — лириодендрон считается одним из самых красивых деревьев планеты. Цветы, напоминающие тюльпаны, распускаются по одному на каждой ветке. Предельный возраст его жизни — около 500 лет. Самое старое дерево Сочи насчитывает примерно 180 лет.

Винным деревом называют каликант цветущий родом из США. У растения пахнут и листья, и цветки, но особенно сильно — кора в засушенном состоянии. Аромат, действительно отдающий вином, можно почувствовать даже на расстоянии, рассказали в нацпарке.

Ландышевое дерево родом из Азии. Его цветки не похожи на настоящие ландыши, но обладают схожим с этим растением ароматом. Зимой дерево играет яркими красками, покрываясь ярко-красными плодами.

"В этом году эти необычные деревья одновременно зацвели на территории парка "Дендрарий", — подчеркнули в пресс-службе.

Также в "Дендрарии" расцвели уникальные орхидеи — "серапиас сошниковый", причем, целая поляна — 160 растений. По словам специалистов, это редкое явление, когда в одном месте растут сразу столько этих редких цветов. Серапиас сошниковый — это сокращающийся средиземноморский реликтовый вид орхидей. Он занесен в Красные книги России и Краснодарского края.